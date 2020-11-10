Adalet Bakanı’ndan Savcılara Yolsuzlukları Soruşturma Yetkisi

Adalet Bakanı William Barr, ülke genelinde federal savcılara oy verme ve oyların tasnif edilmesiyle ilgili usulsüzlük yapıldığına dair ‘‘güçlü iddiaların’’ soruşturulması yetkisi verdi. Barr, uydurma veya hayal ürünü iddiaların peşine düşülmemesi uyarısında da bulundu. Barr tarafından savcılara gönderilen mektubu AP ve Reuters haber ajansları gündeme taşıdı.

Barr mektubunda ‘‘Açık ve inandırıcı usulsüzlük iddiaları olması ve bunların doğru çıkması halinde bir eyaletin seçim sonucunu etkileyebilecek olması’’ durumunda soruşturma açılabileceğini bildirdi.

Joe Biden’ın 3 Kasım seçiminin kazananı olduğu tahmininin yapıldığı 7 Kasım Cumartesi gününden bu yana seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanlığı’nı devreye sokabileceği konuşuluyordu. Adalet Bakanı tarafından verilen bu yetki savcılara Bakanlığın çoktan beri var olan politikasının etrafından dolaşma imkanı tanıyor. Adalet Bakanlığı’nın politikaları normalde seçim sonuçları resmen onaylanmadan açıkça harekete geçilmesini yasaklıyor.