Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?

KPSS'ye giren binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak araştırıyor. Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair açıklama yapan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yakın zamanda 10 bin civarında personel alımına çıkılacağını ve netleşince kamuoyuyla paylaşacağız." demişti. Bu açıklamanın ardından bir ay geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı tekrar bir açıklama yapmadı. Bakan Gül'ün açıklaması binlerce adayı umutlandırırken, Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak her gün araştırılıyor.

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki ve adliyelerdeki personel ihtiyaçlarını belirterek, yakın bir süreçte 10 bin civarında personel alacaklarını söylemişti. Konu netleşince kamuoyuyla paylaşacağını aktaran Bakan Gül, bu açıklamanın üstünden bir ay geçmesine rağmen tekrar bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı yapılacak mı araştırması yapan adaylar, bu konuyu sosyal medya gündemine de taşıdı. #Adaletememuralımı hashtagi ile Adalet Bakanlığı'na seslenen vatandaşlar kısa süre içerisinde açıklama gelmesini bekliyor.