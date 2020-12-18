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Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2021... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?

18.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2021... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?

Geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10 bin civarında personel alımına çıkılacağını ve netleşince kamuoyuyla paylaşacağız." demişti. KPSS'ye giren binlerce kişi Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapacak merak ediyor.

KPSS'ye giren binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak araştırıyor. Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair açıklama yapan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yakın zamanda 10 bin civarında personel alımına çıkılacağını ve netleşince kamuoyuyla paylaşacağız." demişti. Bu açıklamanın ardından bir ay geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı tekrar bir açıklama yapmadı. Bakan Gül'ün açıklaması binlerce adayı umutlandırırken, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak her gün araştırılıyor.

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki ve adliyelerdeki personel ihtiyaçlarını belirterek, yakın bir süreçte 10 bin civarında personel alacaklarını söylemişti. Konu netleşince kamuoyuyla paylaşacağını aktaran Bakan Gül, bu açıklamanın üstünden bir ay geçmesine rağmen tekrar bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı yapılacak mı araştırması yapan adaylar, bu konuyu sosyal medya gündemine de taşıdı. #Adaletememuralımı hashtagi ile Adalet Bakanlığı'na seslenen vatandaşlar kısa süre içerisinde açıklama gelmesini bekliyor.

Adalet Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak

Adalet Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak

Adalet Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2018 KPSS PUANI İLE Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan "Adalet Bakanlığı'na 10 bin personel alımı" açıklamasının ardından 2018 yılında KPSS'ye giren adaylar heyecanlanmıştı. Adalet Bakanlığı memur alımlarının gecikmesi ve 2020 yılı KPSS sınavının yapılmasının ardından, adaylar merakla alımlara hangi KPSS puanının dahil edileceğini araştırıyor. Adalet Bakanlığı'nın 2021 memur alımı için KPSS yılı bilgisi ile birlikte açıklama yapılması bekleniyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 10 bin personel alımı için son dakika bilgisi paylaştığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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