Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları için başlangıç tarihi merak ediliyor. Bakan Bekir Bozdağ tarafından, Adalet Bakanlığı'na çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını açıklandı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını ifade etti ve "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda açıklanmış olan tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılmış olacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

30 ya da 35 yaşını tamamlamamış olmak.

2020 ya da 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak olan kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak gibi koşullar aranacak.

Zabıt katibi alımı için fakülte ya da yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise ya da meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar ya da bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.



