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Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu!

06.02.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bu sene Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıklandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konu hakkında detaylar verdi. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu!

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını ifade etti.
Bozdağ'ın açıklamaları pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 933 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Bozdağ, personel alımı ile ilgili şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Bakan ozdağ, ayrıca alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir taplo ile paylaştı. Açıklamaya göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500 ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilmiş olacak. İlan yayınlandığında ise detaylara sayfamızda yer vereceğiz.

Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOBİ'ler ile ilgili istihdam taahhüdünü yerine getirenlere 100 bin lira ödeme yapıldığını belirtti ve "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı) Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu." şeklinde konuştu.

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