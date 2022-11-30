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  4. Adalet Bakanlığı 406 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı 406 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

30.11.2022 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı 406 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. (AA)

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