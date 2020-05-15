HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı açıkladı! 30 Mayıs'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı açıkladı! 30 Mayıs'a kadar uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine Adalet Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 30 Mayıs'a kadar uzattı. Öte yandan Bakanlığın aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak tutuklu ve hükümlülere muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.

Adalet Bakanlığı açıkladı! 30 Mayıs'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

ZİYARETLER BAŞSAVCILIK KARARIYLA YAPABİLECEK

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

PCR TESTİ UYGULANACAK

Öte yandan Adalet Bakanlığının aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak tutuklu ve hükümlülere muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.

Bu kişiler 14 gün süreyle tek kişilik odalarda kalacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu sürenin sonunda tekrar numune alınarak PCR testi gerçekleştirilecek. Test sonucu pozitif çıkanlar hastaneye sevk edilecek.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildiŞırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

En Çok Okunan Haberler

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Orhan Acar kimdir?

Orhan Acar kimdir?

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Diğer Haberler
Malatya diken üstünde! 3 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

65 yıllık çift 1 gün arayla yaşamını yitirdi

65 yıllık çift 1 gün arayla yaşamını yitirdi

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede yeni gelişme

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede yeni gelişme

Kazada yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz, 13 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada yaralanmıştı! 13 gün sonra acı haber

Ankara'ya yeni metro hattı! Teklifler 4 Haziran'da alınacak

Ankara'ya yeni metro hattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.