Adalet Bakanlığı açıkladı! Yargıda 'seri muhakeme' ve 'basit yargılama' dönemi başladı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan birinin daha hayata geçtiği bildirildi. Birinci yargı paketiyle yargılamayı sadeleştiren düzenlemelerin yasalaştığı hatırlatılırken, bu düzenlemelerin bir kısmının ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

180 BİN DOSYA SERİ MUHAKEME KAPSAMINDA



1 Ocak 2020'den itibaren ise yargı sisteminde seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin uygulamaya girdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının kabulüne bağlı olarak dosyalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Bu uygulama sayesinde Cumhuriyet savcıları daha etkin olacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacak. Yeni usulle; Cumhuriyet savcısına belli bazı suçlar için şüpheliye seri muhakeme teklif etme yetkisi tanınıyor. Şüpheli seri muhakemeyi kabul ederse temel cezadan indirim yapılarak uygulama yapılacak. Ayrıca bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilebilecek, ertelenebilecek ya da hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. Yılda 180 bin dosyanın seri muhakeme usulüyle çözülmesi bekleniyor."