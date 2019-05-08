HABER

"Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşünüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu toplandı - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Hukuk Daire Başkanı Zeynep Öksüzoğlu: - "Mahkemelerin yükü çok fazla. Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı bile düşünüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu yönde talebi var. İlgili bakanlıklar bunu düşünüyor"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Hukuk Daire Başkanı Zeynep Öksüzoğlu, mahkemelerin iş yükünün çok fazla olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığının, aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı düşündüğünü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu yönde talebi olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde kurulan İstabul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Komisyon üyeleri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması aşamasında ortaya çıkan sorunlarını tespit etmek amacıyla yargı mensuplarını dinledi.

Ankara İkinci Aile Mahkemesi Hakimi Ramazan Karakaya, şiddeti uygulayanlara karşı verilen elektronik kelepçe cezasının caydırıcı olduğunu ancak elektronik kelepçe sayısının çok az olması nedeniyle bazı aksaklıkların yaşanabileceğini dile getirdi. Karakaya, Ankara'daki mahkemelerden 30 kelepçe takma cezası çıkması durumunda bu cezaların aynı anda uygulanmasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Karakaya, kocaların hatası nedeniyle kadınların sığınma evine alındığını, bunun kadın açısından bir haksızlık olduğunu ve bu nedenle kocaların da sığınma evine alınmasının önünün açılması hususunda bir saha çalışması yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Nafaka konusunun da tartışıldığını belirten Karakaya, "Boşandığım eşime neden nafaka vereyim?" sorusunun sorulduğunu, bu sorunun toplumsal bir sorun olduğunu dolayısıyla boşanan kadının nafakasının kocaya verilmesinin tartışılması gerektiğini söyledi.

- "Madde bağımlılığına karşı mücadele verilmeli"

Ankara Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu Savcısı Emine Avcıoğlu, özellikle madde bağımlılığı veya akıl hastalıklarına bağlı olarak yaşanan şiddet olaylarında elektronik kelepçe sayısının az olması nedeniyle sorun yaşandığını ifade etti.

Aile içi şiddetin yaşanmasında madde bağımlılığının önemli bir faktör olduğunu ve madde bağımlılığına karşı etkin bir mücadele yapılması gerektiğini vurgulayan Avcıoğlu, Ankara'da yıllık 12 bin şiddet dosyası olduğunu söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Hukuk Daire Başkanı Zeynep Öksüzoğlu, aile mahkemelerinin yükünün çok fazla olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Elde ettiğim bilgilere göre 2017 yılında 50 bin 758, 2018 yılında 47 bin 715 ve 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla 11 bin 211 koruyucu tedbir kararı verildi. Önleyici tedbir karar sayısı ise daha fazla. 2017 yılında 295 bin 618, 2018 yılında 358 bin 499, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla da 92 bin 219 önleyici tedbir kararı verildi. Mahkemelerin bu yükü karşısında Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet mahkemelerini kurmayı bile düşünüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu yönde talebi var. İlgili bakanlıklar bunu düşünüyor."

Öksüzoğlu, elektronik takip merkezlerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ancak çok masraflı olması nedeniyle elektronik kelepçe sayısının yetersiz kaldığını kaydetti.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Bakan Soylu: 3 bin sürücüye eğitim verilecekBakan Soylu: 3 bin sürücüye eğitim verilecek
Bakan Soylu: “2019 yılı sonu hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir”Bakan Soylu: “2019 yılı sonu hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza eğitim verebilmektir”
Anahtar Kelimeler:
aile içi şiddet mahkemesi AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Ankara Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu Savcısı Emine Avcıoğlu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi birinci hukuk daire başkanı Zeynep

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.