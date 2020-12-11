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Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanır?

11.12.2020 09:07 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020... Adalet Bakanlığı ne zaman açıklanır?

11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 7 farklı kadroda alım yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Adalet Bakanlığı personel alımları 11- 25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvuru süreci bitti. İstatikçi, mimar, psikolog ve pedagog gibi birçok alanda kamu personeli alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları öğrenme ekranı!

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alım duyurusunu yayımlayarak başvuru ekranlarına erişimi açmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başvuru tarihleri sona erdi. 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru tarihi 11 Kasım itibariyle başlamıştı. 7 farklı kadroda alımların yapılacağı bilginin paylaşıldığı Resmi Gazete'de hangi kadrolardan Adalet Bakanlığı'na alım yapılacak detayı da yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirmek üzere; 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,12 istatistikçi, 3 mimar, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59'a kadar olduğu için süreç tamamlandı. Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı başvuru sonucu öğrenme ekranı!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvurularını 25 Kasım 2020 tarihi itibari ile bitirdi. Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak eden memur adaylarına henüz bakanlığın açıklama yapmadığını belirtelim.
Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı'na hangi kadroda kaç personel alınacağını araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı kadro sayısı!

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ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  • 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

- Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

-Pedagog

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- İstatistikçi

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

- Mimar

Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

- Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

- Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME EKRANI!

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruya göre, Adalet Bakanlığı kamu personeli başvuruları tamamlandı. Adalet Bakanlığı kamu personeli başvurusu sonucu öğrenmek için herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuru e-Devlet üzerinden gerçekleştiği için sonuçların da yine e-Devlet üzerinden paylaşılacağı düşünülüyor. Aşağıda yer alan link üzerinden başvuru işlemleri sağlanmıştı. e-Devlet üzerinden alınan Adalet Bakanlığı başvuruları için e-Devlet giriş bilgileri olmayanlar PTT'den T.C. kimlik numaralarının olduğu nüfus cüzdanı ile birlikte geçici e-Devlet şifrelerini alabilir. Eğer bakanlık yine e-Devlet'ten sonuçları açıklarsa, e-Devlet şifresi ve kullanıcı bilgisi ile Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları 2020 öğrenilebilir.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları 2020 açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU LİNKİ

10 BİN ADLİYE VE CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'na 10 bin adliye ve cezaevi personeli alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlandı. Zabıt katibi, İKM, mübaşir ve diğer kadrolara ne zaman alımlar yapılacak henüz tarih belirlenmedi. Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?
Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2020... Memur adayları dikkat: Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2020... Memur adayları dikkat: Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!


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