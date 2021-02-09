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Adalet Bakanlığı CTE katip alımı sözlü sınav 2021: CTE katip başvuruları ne zaman açıklanacak? Ceza İnfaz Kurumu katiplik şartları nedir?

09.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı CTE katip alımı sözlü sınav 2021: CTE katip başvuruları ne zaman açıklanacak? Ceza İnfaz Kurumu katiplik şartları nedir?

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) katip alımları 5 Şubat tarihinde sona erdi. KPSS puanına göre alım yapılacak olan CTE katiplik kadrosu için başvurular Adalet Komisyonu Başkanlıklarından yapıldı. Peki CTE katip alım şartları nedir? CTE katip sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS puan türüne göre Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) 160 katip alımı için başvurular 18 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Adalet Komisyonu Başkanlıklarından yapılan başvurulara binlerce kişi akın etti. Başvurusu kabul edilen katip adayları 22 Şubat 2021'de uygulamalı sınava ve akabinde 31 Mart'ta başlayacak sözlü sınavlara çağrılacaklar. Peki CTE katip alım sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alım şartları nedir?

CTE KATİP ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar CTE katip alımı başvuru işlemleri için Adalet Komisyonu Başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına başvurdu. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bilgi paylaşılmadı. Başvurusu kabul edilen katip adayları 22 Şubat 2021'de uygulamalı sınava ve akabinde 31 Mart'ta başlayacak sözlü sınavlara çağrılacaklar.

CTE KATİP ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

CTE KATİP ALIMI SINAVI KONULARI NEDİR?

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

CTE KATİP ALIMI UYGULAMA SINAV TARİHİ

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

CTE KATİP ALIM ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

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