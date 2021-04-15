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Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlarla ilgili geri sayım

15.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart tarihinde tamamlanan 11 bin 484 sözleşmeli personel için yapılan başvuruların ardından aradan uzun bir zaman geçti. Bu kapsamda; her geçen gün Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında sorgulamalar yapılmaya devam ediliyor. Adaylar sonuçların ilan edileceği günü beklerken bilindiği üzere; zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi alanlarda alım yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlarla ilgili geri sayım...

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlarla ilgili geri sayım

İKM sonuçları, başvuruların sona ermesinden sonra merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin başvuru yaptığı İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak.

ADALET BAKANLIĞI CTE PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor. 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından CTE İKM sonuçlarının erişime ne zaman açılacağı merak edilirken konu ile ilgili detaylar şu şekilde;

Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan beklentiler en geç nisan ayı sonunda sonuçların açıklanması yönünde.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

ADALET BAKANLIĞI CTE BAŞVURU SONUÇLARI RESMİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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