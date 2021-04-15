Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlarla ilgili geri sayım

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan beklentiler en geç nisan ayı sonunda sonuçların açıklanması yönünde.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor. 12 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından CTE İKM sonuçlarının erişime ne zaman açılacağı merak edilirken konu ile ilgili detaylar şu şekilde;

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.



