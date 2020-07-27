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Adalet Bakanlığı duyurdu! Görüş hakkı artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler koronavirüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanlığı duyurdu! Görüş hakkı artırıldı

Adalet Bakanlığı'ndan ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi. Bakanlık, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde mahkumlarla aileleri buluşturma kararı aldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek. Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyeler 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere görüş izni verilmeyecek. Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ceza infaz kurumlarına girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesini için tedbir alınacak.

Kaynak: İHA

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