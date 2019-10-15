HABER

Adalet Bakanlığı e-Apostil’i geliştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Apostil hayata geçiriliyor.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Apostil hayata geçiriliyor. İlk etapta adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek.
Adalet Bakanlığı vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir uygulama daha hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen e-Apostil sisteminin başlamasıyla beraber ilk etapta adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek.
Adalet Bakanlığı, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan apostil işlemlerinin hızlanması için önemli bir düzenleme daha yapıyor. Apostil işlemlerinin e-devlet üzerinden dijital olarak yapılmasına imkan veren düzenleme ile beraber ilk olarak Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek. Sitem için www.eapostil.gov.tr sitesine e-devlet üzerinden giriş yapan vatandaşların başvuruları kısa sürede şerhli hale geliyor.

E-Apostil daha güvenli
Bilindiği gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlar, adli sicil ve mahkeme kararlarının yaşadıkları ülkelerde kabul edilmesi için Türkiye’ye gelip adalet komisyon başkanlıklarına fiziki başvuru yapmak zorundaydı. E- Apostil’in hayata geçmesiyle beraber, vatandaşlar yurt dışından gelmeden e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak belgelerini şerhli alabilecek. Sistemle birlikte talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi olarak teyit edebilecek. Bu da apostillerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için daha güvenli bir ortam sunuyor. Bu sayede apostil uygulanmış belgelere ulaşmak için harcanan zaman, iş gücü ve maddi kayıplar engellenmiş olacak. E- Apostil, hâlihazırda kağıt ortamı için geçerli standartları önemli oranda aşan bir güvenlik düzeyi de vererek, apostil sahteciliği ve suistimal ile mücadele konusunda daha güvenli bir sistem sağlıyor.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
UMED’den uluslararası medyaya ‘dezenformasyon’ uyarısıUMED’den uluslararası medyaya ‘dezenformasyon’ uyarısı
Ortaokul öğrencilerinden ’Barış Pınarı Harekatı’na destekOrtaokul öğrencilerinden ’Barış Pınarı Harekatı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Yaralılar var

Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.