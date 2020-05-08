Adalet Bakanlığı Flynn Hakkındaki Davanın Düşürülmesi İçin Harekete Geçti

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçti. Davaya bakan yargıcın nihai kararı bekleniyor. Dava, Trump ve destekçilerinin FBI’ın Rusya soruşturmasını hedef almak için malzeme olarak kullandığı hukuki süreçlerden biriydi. Adalet Bakanlığı’nın bu ani kararı, Rusya soruşturmasının özel yetkili savcısı Robert Mueller’ın en öne çıkan davalarından birinde keskin bir dönüşe işaret ediyor. Davaya bakan savcılar son üç yıldır, Flynn’ın 2017 yılının Ocak ayında verdiği bir ifadede, dönemin Rusya Büyükelçisiyle diyalogları hakkında FBI’ya yalan söylediğini belirtiyordu. Flynn de bu suçlamayı kabul etmiş ve Rusya’yla Trump’ın 2016 seçim kampanyasının gizlice birlikte çalıştığı iddialarını araştıran Mueller’ın soruşturmasında işbirliği yapan kilit isimlerden biri olmuştu. Amerikan haber ajansı AP’nin ulaştığı mahkemeye Perşembe günü sunulan belgelere göre, Adalet Bakanlığı, ‘’yeni ortaya çıkarılan ve açıklanan bilgiler de dahil, bu davadaki tüm koşullar ve bilgilerin dikkatle gözden geçirilmesinin ardından’’ davanın düşürülmesi yönünde kanaate vardığını kaydetti ve davaya bakan Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’a bu yöndeki talebini sundu. Davanın resmen düşmesi için Yargıç Sullivan’ın talebi onaylaması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı, FBI’ın Flynn’le 24 Ocak 2017’de yaptığı mülakatın, ‘’FBI’ın Flynn’e yönelik karşı istihbarat soruşturmasıyla bağlantısız ve gerekçesiz’’ olduğunu, ‘’herhangi bir meşru soruşturma temelinde yürütülmediğini’’ belirtti. Flynn davasına bakan savcı Jeff Jensen’in, geçen hafta Adalet Bakanı William Barr’a davanın düşürülmesini tavsiye ettiği ve bu hafta da tavsiyesini belgeyle resmileştirdiği bildirildi. Jensen açıklamasında, ‘’General Flynn davasını gözden geçirdiğim süreçte, uygun ve adil yolun davayı düşürmek olduğu sonucuna vardım. Tespitlerim hakkında Adalet Bakanı Barr’ı bilgilendirdim, bu vardığım sonuçlar üzerinde ona tavsiyede bulundum ve o da aynı görüşte olduğunu belirtti’’ dedi. Trump: ‘’Flynn büyük bir savaşçı’’ Başkan Donald Trump da, Adalet Bakanlığı’nın bu adımı sonrası Flynn için ‘’çok mutlu’’ olduğunu söyledi. Trump, ‘’Evet o büyük bir savaşçıydı, hala büyük bir savaşçı. Şu anda benim kitabıma göre daha da büyük bir savaşçı’’ ifadesini kullandı.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada da, Flynn’in ‘’kirli polislerin’’ işkencesine uğradığını söylemişti. Twitter’da Flynn’i destekleyici mesajları kendi hesabında yeniden paylaşan Trump, Adalet Bakanlığı’nca Flynn’in avukatlarıyla paylaşılan FBI’ın iç yazışmalarına işaret ederek, ‘’Kendisi aklanma sürecinde. Eğer dünkü bu notlara bakarsanız, bu tam bir aklanma anlamına geliyor. Bu adama eziyet ettiler. Onu yok ettiler. Ama geri gelecek’’ diye konuşmuştu. Trump’ın bu sözlerinden sonra başkanlık yetkisini kullanarak Flynn’i affedebileceği yorumları yapılmıştı. Trump’ın işaret ettiği FBI yazışmaları, FBI yetkililerinin Rusya soruşturması kapsamında 2017 yılının Ocak ayında Flynn’le mülakata hazırlandıkları sırada, kendisini cezai suçlamalara maruz kalabileceği yönünde uyarıp uyarmama ya da ne zaman uyarma konusunu tartıştığını gösteriyordu. Flynn’in avukatları, belgelerin FBI’ın müvekkillerine tuzak kurmaya çalıştığını ortaya koyduğunu öne sürdü. Avukatlar, belgelerin Flynn’in üç yıl önce Beyaz Saray’da ifadesi alınırken yalan söylemesi için uzağa düşürüldüğü şeklindeki iddialarını desteklediğini savunmuştu.