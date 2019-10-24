Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, protokolle, il ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerden hükümlü ve tutukluların istifade edebileceğini belirterek "Böylece 41 milyon kitaba cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ulaşmış olacak." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında, ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Adalet Bakanı Gül, cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara eğitim konusunda her türlü kolaylığın sağlandığını belirtti. Okuma yazma kurslarına 2018-2019'da 9 bin 186 hükümlü ve tutuklunun katıldığını ifade eden Gül, meslek edindirme kurslarına ise 79 bin 220 kişinin iştirak ettiğini dile getirdi.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığının her ceza infaz kurumunda kütüphane oluşturmaya gayret ettiğini söyledi. Cezaevlerindeki kütüphanelerden 2018'de 1 milyon 500 bin kitabın ödünç alınarak tutuklu ve hükümlüler tarafından okunduğunu kaydeden Gül, "2019 itibarıyla cezaevlerindeki kütüphanelerde kitap sayısı 1 milyonu aştı. Protokolle, il ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerden, hükümlü ve tutuklular istifade edebilecek. Böylece 41 milyon kitaba cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ulaşmış olacak." diye konuştu.