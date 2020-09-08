HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak suçtur

Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak suçtur

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 20:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak suçtur

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesiyle muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir. Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı kanun ve 1593 sayılı kanun uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Diyanet'ten Altaylı'nın yazısına cevap: Hukuki yollara başvurulacakDiyanet'ten Altaylı'nın yazısına cevap: Hukuki yollara başvurulacak
2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Yeni gelişme
Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Yeni gelişme
Koronaya karşı büyük başarı! Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı
Koronaya karşı büyük başarı! Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
İspanya'da koronavirüslü hasta denize girdi, polis koruyucu giysilerle göz altına aldı
Denize giren koronavirüslü hastayı arkadaşları ihbar etti
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın 'Yabancı derken!' başlıklı yazısına cevap
Diyanet'ten Altaylı'nın yazısına cevap: Hukuki yollara başvurulacak
FOX Ana Haber Bülteni Sunucusu Selçuk Tepeli'den çok konuşulacak ifade
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gaziantep'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rus milyarderin 'Yüzen Saray’ı Yalıkavak’ta
Rus milyarderin 'Yüzen Saray’ı Yalıkavak’ta
MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
'İmam Hatip' sözleri olay olmuştu! Erol Mütercimler için harekete geçildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.