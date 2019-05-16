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Adalet Bakanlığı: ‘Öcalan’ın Görüş Yasağı Kaldırıldı’

16.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, HDP Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı ve cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin gerekçesi olan, Abdullah Öcalan’ın görüş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ancak Öcalan’ın avukatları yasağın fiili olarak sürdüğünü savunuyor

Adalet Bakanlığı: ‘Öcalan’ın Görüş Yasağı Kaldırıldı’

Adalet Bakanlığı, HDP Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı ve cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin gerekçesi olan, Abdullah Öcalan’ın görüş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Ancak Öcalan’ın avukatları yasağın fiili olarak sürdüğünü savunuyor.

Öcalan’ın görüşme yasağının kalktığı bilgisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından paylaşıldı. Avrupa İşkencenin Önleme Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu söyledi. Gül, “Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur" dedi.

Gül’ün açıklamasından hemen sonra Öcalan’ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu adına yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Adalet Bakanı’nın açıklamalarının yeni olmadığı belirtilerek, Öcalan’ın aile görüşmesinin yeniden engellendiği iddia edildi. Açıklamada, “Müvekkilimiz Sayın Öcalan ile 2 Mayıs tarihinde bir avukat görüşme yaptığımızı, 6 Mayıs tarihli basın açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu açıklamada avukat görüşünü yasaklayan Hakimlik kararının itirazlarımız üzerine Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış olduğunu da ifade etmiştik. Bununla birlikte 2 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz görüşmeden sonra her gün yenilediğimiz başvurularımıza rağmen yeni bir görüşme halen sağlanabilmiş değildir. Sayın Öcalan ile aile görüş başvuruları ise 22 Nisan 2019 tarihli yeni bir disiplin cezası gerekçe gösterilerek mahkeme kararı ile engellenmeye devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, görüşmelerin periyodik olarak gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi; “Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında da ifade edildiği üzere, zaten hukuka aykırı olan yasak kararı da kalktığından, avukat görüşmelerinin periyodik olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Sayın Öcalan’ın avukat ve aile görüşmesi ile mektup, telefon ve diğer iletişim haklarını da kapsayan yasal haklarının bir bütün olarak tesisi hukuki bir zorunluluktur.”

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesine tepki amacıyla 7 Kasım 2018’de başlattığı açlık grevi hala devam ediyor. Daha sonra cezaevlerine yayılan eylemlere, 3 bine yakın tutuklu ve hükümlü katılıyor.

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