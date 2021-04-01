Adalet Bakanlığı öğretmen alım başvurusu ne zaman yapılacak? CTE'ye sözleşmeli öğretmen alımı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda CTE’ye toplamda 202 sözleşmeli personel alınacak. Nisan ayında başlayan CTE personel alımı başvuru tarihleri ise adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan duyuruda ise hangi pozisyonda kaç aday alınacağı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara da yer verildi. Peki, Adalet Bakanlığı öğretmen alım başvurusu ne zaman? İşte, tüm detaylar…
ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
CTE sözleşmeli öğretmen adayları, 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru "iş başvuru ekranından" başvurularını yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
CTE ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Diploma,
-Transkript,
-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),
ADALET BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDAN PERSONEL ALACAK?
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