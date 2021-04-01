Adalet Bakanlığı öğretmen alım başvurusu ne zaman yapılacak? CTE'ye sözleşmeli öğretmen alımı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda CTE’ye toplamda 202 sözleşmeli personel alınacak. Nisan ayında başlayan CTE personel alımı başvuru tarihleri ise adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan duyuruda ise hangi pozisyonda kaç aday alınacağı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara da yer verildi. Peki, Adalet Bakanlığı öğretmen alım başvurusu ne zaman? İşte, tüm detaylar…

ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

CTE sözleşmeli öğretmen adayları, 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru "iş başvuru ekranından" başvurularını yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)