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Adalet Bakanlığı: Ormanlar, insanlığın ortak malıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

 ADALET Bakanlığı, "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır.

Adalet Bakanlığı: Ormanlar, insanlığın ortak malıdır

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı, "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir" açıklaması yaptı.
Adalet Bakanlığı, son dönemde orman yangınlarının artması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. 6831 sayılı Orman Kanunu'nda yer alan orman yangınıyla ile ilgili cezai hükümlerin hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi:
"Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, devlet ormanlarını yakan kişiye müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu kanunun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, yasak olup bu filleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur."

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