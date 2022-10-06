HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak...

06.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı bünyesine 230 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve detayları açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri bünyesine yapılacak olan personel alımı, idare memuru ve sözleşmeli personel kadroları için yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunmak için T.C. vatandaşı olmak gerekiyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak...

Adalet Bakanlığı personel alımı süreci, detayların açıklanmasının ardından ardından merak konusu oldu. Toplamda 230 personel alımı gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere başvurular 30 Eylül'de başladı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

30 Eylül'de başlayan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 14 Ekim 17.30'da son bulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için e-Devlet - Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adımları izlenecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Sözlü sınav ile 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist ve 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi olmak üzere toplam 230 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı 230 personel alımı için başvuru şartları belli oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT peronunda feci kaza! Otobüs şoförü hayatını kaybettiİETT peronunda feci kaza! Otobüs şoförü hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis ettiTürkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Adalet Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.