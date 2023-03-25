Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı kaç kişi olacak? Bekir Bozdağ açıkladı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın yakında personel alım ilanı açacağını belirtti. Açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru zamanını ve başvuru şartlarını merak etti. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı zamanı ve personel sayısına ilişkin detaylı bilgiler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün yaptığı bir konuşmada, Adalet Bakanlığı'na personel alınacağını duyurdu. Bozdağ açıklamasında, " Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanı açacağız" ifadelerini kullandı.



Personelin ne zaman alınacağı ile ilgili bilgi vermeyen Bozdağ, ilanın yakında açılacağını belirtti. Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar netleştiğinde gerekli bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KAÇ KİŞİ OLACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, personel alımı ile ilgili açıklamalarına,"Toplamda 18 bin 200 personel alımı yapacağız" ifadeleriyle devam etti.



