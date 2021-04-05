Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları| Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nın personel alımı başvurularının bitmesinin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen sonuçların hala açıklanmamış olması, adayların heyecanını arttırıyor. Kazanan adayların açıklanmasının ardından uygulamalı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar hakkındaki detaylar Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adalet Bakanlığı, 4 bin 918 infaz koruma memurunu bünyesine katacak.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel için başvuru sonuç tarihi açıklanmış değil. Bir önceki alımlarda 2 haftalık bir süreç yaşanmıştı. Bu nedenle gözler 27 Mart'a çevrilmişti. Fakat bu tarihte herhangi bir duyuru yapılmadı.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.



