Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Adalet Bakanlığında çalışan personeller ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre belediyede çalışan özel güvenlik görevlileri ve zabıtalar beşinci sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

İCRA-ZABIT KATİBİ VE MÜBAŞİRLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

İcra - zabıt katibi ve mübaşirlerin ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre icra - zabıt katibi ve mübaşirlerin sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.