Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Adalet Bakanlığında çalışan personeller ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre belediyede çalışan özel güvenlik görevlileri ve zabıtalar beşinci sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?
İcra - zabıt katibi ve mübaşirlerin ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre icra - zabıt katibi ve mübaşirlerin sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte zabıta çalışanların aşı olma sırası da 5. olarak belirlendi. İşte icra - zabıt katibi ve mübaşirlerin de yer aldığı aşı olma sırası...
1- Milli Savunma Bakanlığı,
2- İçişleri Bakanlığı,
3- Kritik görevlerdeki kişiler,
4- Zabıta, özel güvenlik,
5- Adalet Bakanlığı,
6- Cezaevleri,
7- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),
8- Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları,
9- Taşımacılık sektöründe çalışanlar.