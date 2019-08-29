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Adalet Bakanlığı Raporu: 'Comey Uygunsuz Şekilde Bilgi Sızdırdı'

29.08.2019 22:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, eski FBI Başkanı James Comey’nin basına uygunsuz şekilde haber sızdırdığı sonucuna varan bir iç denetim raporuna rağmen Comey hakkında suçlama yöneltilmemesi kararı aldı

Adalet Bakanlığı Raporu: 'Comey Uygunsuz Şekilde Bilgi Sızdırdı'

Adalet Bakanlığı, eski FBI Başkanı James Comey’nin basına uygunsuz şekilde haber sızdırdığı sonucuna varan bir iç denetim raporuna rağmen Comey hakkında suçlama yöneltilmemesi kararı aldı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki iç denetleme dairesinin hazırladığı raporda,Comey’nin Başkan Donald Trump’la özel bir diyaloguna dair bir arkadaşına elle yazdığı notu ilettiği, bu kişinin de notu New York Times gazetesine teslim ettiği belirtildi.

Sözkonusu diyalogda, Trump’ın Comey’den FBI’ın dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı düşürmesini istediği iddia ediliyor.

Flynn daha önce FBI’a Rus yetkililerle iletişimi konusunda yalan söylediğini itiraf etmişti.

Adalet Bakanlığı’nın raporu Başkan Trump ve görevden aldığı eski FBI Başkanı Comey arasındaki tartışmanın son ayağını oluşturuyor. Comey, Başkan’ın 2016 seçim kampanyası ve Rusya’yla bağlantılarını inceleyen bir soruşturmanın onayını vermişti.

Başına Özel Savcı Robert Mueller’ın getirildiği bu soruşturma Trump’ın seçim kampanyasının Rus yetkililerle bir dizi bağlantısını su yüzüne çıkartmıştı. Ancak soruşturmada ortada suç teşkil eden bir eylem olduğu yönünde delil bulunamadığı sonucuna varılmıştı.

Mueller’ın nihai raporu Trump’ın soruşturmaya müdahale etme çabasının adaleti engelleme suçu kapsamına girdiği sonucuna varmamış ancak bir taraftan da Başkan’ı bu suçtan aklamamıştı.

Kongre’deki Demokratlar Trump’ın Mueller raporunda yer verilen davranışları nedeniyle azledilmesi konusunda bölünmüşken Cumhuriyetçiler büyük ölçüde Trump’ın arkasında yer almıştı.

Comey, notu Trump’ın kendisini 2017 yılının Mayıs ayında görevden almasının ardından paylaşmıştı.

İç Denetleme Dairesi’nin başındaki Genel Müfettiş’in raporunda notun gizli bilgi içermediği belirtildi ancak Comey’in resmi icraata geçilmesi için kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla hassas bilgileri paylaşmasının çok tehlikeli bir örnek oluşturduğu yorumu yapıldı.

Raporda “Mevcut ya da eski FBI çalışanları eski başkanın örneğini izleyip kendi güçlü kişisel kanılarına göre gizli bilgileri ifşa ederse FBI kanunları uygulama görevini uygun şekilde yerine getiremez” denildi.

Raporda Comey’nin kovulmasının ardından Trump’la teması konusunda bu ve başka notları saklamaması gerektiği çünkü bunların resmi FBI belgeleri olduğu belirtildi.

Comey ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini gizli belgeleri paylaşmakla suçlayanların özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Comey, “İki yıllarını hakkımda hapse gitmem gerektiği, yalancı ve köstebek olduğum şeklinde konuşarak geçirenlerin kendilerine bu kadar uzun süre yanlış bilgi veren aralarında Başkan’ın da olduğu kişilere neden hala güvendiklerini sormaları lazım” ifadelerini kullandı.

FBI sözcüsü Brian Hale raporun konumu ne olursa olsun tüm FBI çalışanlarının resmi kayıtlar konusunda kurallara uymaları gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Bazı Cumhuriyetçiler raporun FBI’ın Trump’ın Rusya’yla bağlantısını soruşturma kararı alırken siyasi güdümlü hareket ettiğinin yeni bir kanıtı olduğunu savundu

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham bunun Adalet Bakanlığı ve FBI’dan üst düzey yetkililerin Trump’ın 2016 kampanyasına karşı taraflılığını gösteren “çirkin” örneklerin ilki olduğunu ve devamının gelmesini beklediğini söyledi.

Genel Müfettiş’in ofisi FBI’ın soruşturma sırasındaki idaresini inceliyor. Adalet Bakanı William Barr da Mueller soruşturmasının çıkış noktasına dair yürütülen iki soruşturmayı yönetiyor.

Adalet Bakanlığı Comey hakkında resmi suçlama yapılmayacağını açıkladı ancak Comey başka disiplin cezaları alabilir. FBI’ın raporu çalışanların görevi kötüye kullandıkları iddialarını soruşturan FBI’ın Profesyonel Sorumluluk Ofisi’ne iletildi.

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