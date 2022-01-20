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Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı (Hakimlik ve savcılık) sınav sonuçları sorgulama!

20.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına nasıl ulaşılacağı merak konusu oldu. İşte 2021 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama!

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı (Hakimlik ve savcılık) sınav sonuçları sorgulama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından Aralık ayında düzenlenen Adalet Bakanlığı sonuçları takip ediliyor. Sonuçlar bugün duyuruldu. Peki Adalet Bakanlığı sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait değerlendirme işlemlerini tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2021 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sınav kağıtlarının erişime açıldığını açıkladı ve şu ifadeleri paylaştı:

“25 – 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ocak 2022 tarihinde saat 15.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
sınav Adalet Bakanlığı
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