HABER

Adalet Bakanlığı, Trabzon’da ki istismarcıyı serbest bırakan savcı için inceleme izni verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.
HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül’e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur’ verdi.
HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.

Görüntü dökümü

-Çocuğa istismar edilmesinin güvenlik kamera görüntüleri

-İstismarcının tutuklanması

-Detaylar

ANKARA (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
"Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir""Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir"
Kıbrıs’a özgü yeni bir örümcek türü keşfedildiKıbrıs’a özgü yeni bir örümcek türü keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.