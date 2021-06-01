Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 27 bin 367 uzlaştırmacı şu an için sicil kayıtlı olarak sistemde aktif bir şekilde yer alıyor. Bu sene açıklanan rakam ise 5 bin uzlaştırmacı. Bu sene Adana, Ankara, Antalya, Bursa; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van’dan yapılan zorunlu eğitimler ve sınavlardan sonra 40 bini aşan adaydan 5 bin kişi sisteme dahil edilecek.

5 BİN UZLAŞTIRMACI SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde aktif rol almak için zorunlu eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmeye hak kazanan yaklaşık 40 bin uzlaştırmacı adayı başarı için ter döktü.

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı olarak 27 bin 367 uzlaştırmacı sicile kayıtlı olarak sistemde aktif rol alıyor.

Bakanlık, ihtiyaç doğrultusunda yapılan sınav sonucuna göre 5 bin uzlaştırmacıyı daha sisteme dahil edecek.

UZLAŞTIRMACI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Haziran tarihine kadar adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacak. Sınav sonuçlarına yönelik itiraz sonuçları ise ilgililere 18 Haziran 2021 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecek.



