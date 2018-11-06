Adalet Bakanlığı yetkililerinden Diyarbakır Büyükşehir'e ziyaret

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'a gelen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcıları Yakup Moğul ve Asiye Karababa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle Başkan Vekili Atilla, Sakarya'ya teşekkürlerini iletirken, Sakarya ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.
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