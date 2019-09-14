HABER

Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Gül, Twitter hesabından, Adalet Bakanlığına bin 300 hakim ve savcı adayı alımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Güvenilir ve adil kararların makul sürelerde verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapımızı ve hakim, savcı kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. 29 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 hakim ve savcı adayı aramıza katılacak. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklamasıErdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması
'Üçlü Zirve Toplantısı' Ankara'da'Üçlü Zirve Toplantısı' Ankara'da
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Hakim ve Savcı Adayı Alımı

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Ahmet Davutoğlu'na çağrı

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.