Adalet Bakanlığı'na personel alımı Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları şartı aranan adayların 2018 KPSS Lisans Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması isteniyor.

Başvurular 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül tarihinin mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi çağrılacak.

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür, genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından sorular ile Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden sorular yöneltilecek.