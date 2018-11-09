Adalet Bakanlığına Vekaleten Atanan Whitaker Kim?

Adalet Bakanlığı’na vekaleten atanan Mathhew Whitaker, Mueller soruşturmasının önde gelen karşıtlarından biri olarak biliniyor. Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Başkan Donald Trump’ın iki yıl önceki seçim kampanyasının Rusya’yla olası bağlantılarını soruşturuyor.

49 yaşındaki Whitaker geçen yıl dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın genel sekreteri olarak atandı.

Mueller soruşturması artık Whitaker’a bağlı. Demokratlar bu nedenle Whitaker’a, kendisini soruşturmadan çekmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Whitaker ise bu yönde bir işaret vermiş değil, verecekmiş gibi de görünmüyor. Göreve başlamasının ardından yayınladığı mesajda hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı, ancak Rusya soruşturmasından bahsetmedi.

Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway de Whitaker’ın daha önceki yorumları nedeniyle kendisini soruşturmadan çekmesine bir neden olmadığını kaydetti.

Whitaker Iowa’da eski bir federal savcı. Geçen yıl CNN’de katıldığı bir televizyon programında, soruşturmanın Mueller’ı kovmadan, kaynaklarını azaltarak kısıtlanabileceğini belirtmişti.