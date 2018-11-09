Adalet Bakanlığına Vekaleten Atanan Whitaker Kim?

Adalet Bakanlığı’na vekaleten atanan Mathhew Whitaker, Mueller soruşturmasının önde gelen karşıtlarından biri olarak biliniyor. Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Başkan Donald Trump’ın iki yıl önceki seçim kampanyasının Rusya’yla olası bağlantılarını soruşturuyor.
49 yaşındaki Whitaker geçen yıl dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın genel sekreteri olarak atandı.
Mueller soruşturması artık Whitaker’a bağlı. Demokratlar bu nedenle Whitaker’a, kendisini soruşturmadan çekmesi yönünde çağrıda bulunuyor.
Whitaker ise bu yönde bir işaret vermiş değil, verecekmiş gibi de görünmüyor. Göreve başlamasının ardından yayınladığı mesajda hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı, ancak Rusya soruşturmasından bahsetmedi.
Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway de Whitaker’ın daha önceki yorumları nedeniyle kendisini soruşturmadan çekmesine bir neden olmadığını kaydetti.
Whitaker Iowa’da eski bir federal savcı. Geçen yıl CNN’de katıldığı bir televizyon programında, soruşturmanın Mueller’ı kovmadan, kaynaklarını azaltarak kısıtlanabileceğini belirtmişti.
Televizyon programında Whitaker sanki bugünleri anlattı. Whitaker, televizyon programında Trump’ın Sessions’ı görevden alması halinde yeni adalet bakanının Mueller’ın soruşturması için sağlanan kaynakları keserek soruşturmayı durma noktasına getirebileceğini kaydetmişti.
Whitaker bir ay sonra da Twitter mesajında takipçilerine “Trump’ın avukatlarına not: Mueller’ın linç kampanyasıyla işbirliği yapmayın” adlı bir makaleyi okumalarını tavsiye etmişti.
Whitaker, CNN’de yayınlanan bir makalesinde de Mueller’ın soruşturmasının Trump’ın ve ailesinin mali kaynaklarına kadar uzanması halinde Başkan’ın Mueller’ı kovmasının tamamen doğru olacağını kaydetmişti.
Bu sırada Mueller ve ekibi Trump’ın şirketlerinin Rusya’yla ve 2016 seçim kampanyasıyla muhtemel bağlantısını araştırıyordu.
Whitaker, makalesinde Mueller’ın kırmızı çizgiyi geçmekte olduğunu belirtiyordu.
Bununla birlikte federal hakimler Mueller’ın yetkisini aşmadığı sonucuna vardı ve Mueller’ın kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde harekete ettiğini belirtti.
Whitaker ise o dönemde soruşturmanın bağlı olduğu isim Rosenstein’ın harekete geçerek Mueller’dan soruşturmayı sınırlandırması istemesi gerektiğini belirtmişti.
Whitaker soruşturmayı devam ettirmenin Mueller gibi saygın bir kişiye yakışmayacağını, aynı zamanda Başkan’a, ailesine ve ülkeye zarar vereceğini kaydetmişti.
Whitaker, 2014’te Senato’ya girmek için yarışmış, ancak adaylık alamamıştı.
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