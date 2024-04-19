Adalet Bakanlığında o cemaatten tehdit! Eski AK Parti Milletvekili fotoğrafını paylaşıp ifşa etti: "Bana parmak salladı"

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin tehditini sosyal medyada ifşaladı. İddiaya konu olan tehdidin bakanlık içinde yaşanması skandalın boyutunu ortaya koydu.

SKANDAL İDDİAYI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bir süredir Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında açıklamalar yapan Fatih Süleyman Denizolgun, kendisine cemaatten gelen tehdidin detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Fatih Süleyman Denizolgun, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişinin adını vermedi ancak fotoğrafını paylaştı.

"BAKANLIKTA PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ"

Denizolgun'un iddiasına göre; Adalet Bakanlığında yaptığı görüşme bittikten sonra, bir bakan yardımcısının koruma ekibinden biri (fotoğraftaki kişi) Denizolgun'a parmak salladı, "Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre" dedi.



Fatih Süleyman Denizolgun

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK SUÇ VE TERÖR ÖRGÜTÜ"

Alihan Kuriş'in cemaatin mevcut lideri olmasına atıf yapan Denizolgun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurişiilik; Dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelmiş olup, tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütlerin en başındaki yapıdır. Bakanlıklarımız, Tüm Bürokrasi ve Tüm Yargının içerisine sızan, çok tehlikeli bir yapı haline gelmiştir. Aşağıda; ilgili kişinin resmi bulunmaktadır.

Başta Cumhurbaşkanlığımızın; İstihbarat ve Emniyet Teşkilatlarımızın, Tüm Bakanlıklarımızın, Tüm Başsavcılarımızın ve Tüm Dünya Kamuoyunun, Tüm İnsanlığın; Saygı ve Selamlarımla Bilgilerine arz ederim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





