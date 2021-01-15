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Adalet Bakanlığı’nda Kongre Baskını İç Soruşturması

15.01.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı’nda Kongre Baskını İç Soruşturması

Bakanlık, ilgili kurumların Kongre’yi hedef alan işgal eylemine nasıl karşılık verdiği ve bu tür olası olaylara karşı nasıl hazırlandığını araştıran bir iç soruşturma başlatıyor

ABD Adalet Bakanlığı, kurumun ve kolluk kuvvetlerinin geçen hafta ABD Kongre Binası’nı hedef alan işgal eylemine nasıl karşılık verdiği ve bu tür olası olaylara karşı nasıl hazırlandığını araştıran bir iç soruşturma başlatıyor.

Teftiş Kurulu Dairesi’nin soruşturmasında, Adalet Bakanlığı’nın, potansiyel şiddet olayları ile ilgili olarak Kongre Polisi dahil olmak üzere diğer kurumlarla önceden bilgi paylaşılıp-paylaşmadığı incelenecek.

Baş müfettiş açıklamasında, Adalet Bakanlığı protokollerinde, politikalarında veya prosedürlerinde, bakanlığın veya bakanlığa bağlı kurumlarının etkin hazırlık ya da mücadele yeteneğini olumsuz etkileyen, herhangi bir zayıflık olup-olmadığının da değerlendirileceği kaydedildi.

Soruşturma, 6 Ocak’taki olaylara müdahil olan farklı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu federal dairlerce koordineli yürütülecek. Bu kurumlar arasında İçişleri, İç Güvenlik ve Savunma bakanlıkları da var.

Bu üç bakanlıkta da yaşanan olaylarla ilgili iç soruşturmalar başlatılmıştı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) baş müfettişi de Kongre saldırısına karşılık verilmesinde Pentagon’un rolü ve sorumlulukları hakkında inceleme başlatacaklarını açıkladı.

Soruşturma, büyük olasılıkla Adalet Bakanlığı'nın ve özellikle bakanlığa bağlı Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) baskından önce ve sonra topladığı istihbarat değerlendirmesini de içeriyor. İç soruşturma, FBI'ın saha ofislerinden birinin Kongre'yi hedef alabilecek potansiyel şiddet konusunda uyarı niteliğinde bir dahili bülten hazırladığını kabul etmesinden günler sonra geldi.

FBI'ın Norfolk'taki saha ofisinin 5 Ocak tarihli bülteninin varlığını ilk ortaya çıkaran Washington Post gazetesi ve Reuters haber ajansı, bültende aşırılık yanlılarının bir "savaş" başlatma tehditlerinin ayrıntılı olarak açıklandığını bildirmişti.

FBI'ın Washington bölge ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Steven D'Antuono, 5 Ocak uyarısını aldığında, bilginin başkent Washington’daki Ortak Terör Görev Gücü aracılığıyla diğer güvenlik güçleriyle hızla paylaşıldığını söylemişti.

Kongre Polisi ise Joe Biden'ın başkanlığının tescil oturumunun yapıldığı gün yalnızca Anayasa’nın birinci ek maddesiyle ilişkili eylemlere hazırlandıklarını söylemişti. Bu madde, ifade özgürlüğü, barışçı toplantı ve hükümete şikayet hakkını düzenliyor.

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