Adalet Bakanlığı’nda Kongre Baskını İç Soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, kurumun ve kolluk kuvvetlerinin geçen hafta ABD Kongre Binası’nı hedef alan işgal eylemine nasıl karşılık verdiği ve bu tür olası olaylara karşı nasıl hazırlandığını araştıran bir iç soruşturma başlatıyor.

Teftiş Kurulu Dairesi’nin soruşturmasında, Adalet Bakanlığı’nın, potansiyel şiddet olayları ile ilgili olarak Kongre Polisi dahil olmak üzere diğer kurumlarla önceden bilgi paylaşılıp-paylaşmadığı incelenecek.

Baş müfettiş açıklamasında, Adalet Bakanlığı protokollerinde, politikalarında veya prosedürlerinde, bakanlığın veya bakanlığa bağlı kurumlarının etkin hazırlık ya da mücadele yeteneğini olumsuz etkileyen, herhangi bir zayıflık olup-olmadığının da değerlendirileceği kaydedildi.

Soruşturma, 6 Ocak’taki olaylara müdahil olan farklı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu federal dairlerce koordineli yürütülecek. Bu kurumlar arasında İçişleri, İç Güvenlik ve Savunma bakanlıkları da var.

Bu üç bakanlıkta da yaşanan olaylarla ilgili iç soruşturmalar başlatılmıştı.