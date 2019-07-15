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Adalet Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı'ndan, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak" denildi.

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı'ndan, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak" denildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği belirtilerek, "Bu onur, çok az millete nasip olur. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun. İstiklalimiz ve istikbalimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkarak adaleti tecelli ettiren yargı mensuplarımıza şükran borçluyuz. Bu fedakârlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak" denildi.

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