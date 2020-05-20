Adalet Bakanlığı’ndan California Valisi’ne 'İnanç Hakları İhlali’ Eleştirisi

Corona virüsüyle mücadelede attığı adımlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan California Valisi Gavin Newsom’a bir eleştiri de Adalet Bakanlığı’ndan geldi.

Adalet Bakanlığı, Vali Newsom’un corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik tedbirleri ve kısıtlamaları gevşetme planlarının dindar gruplara karşı bir ayrımcılık oluşturabileceğini ve anayasal haklarını ihlal edebileceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bölümü Başsavcı Yardımcısı Eric S. Dreiband, üç sayfalık mektubunda, Vali Newsom’ın ibadethanelerin kapalı kalması kararını ‘inanç topluluklarına eşit olmayan muamele’ olarak değerlendirdi.

Dreiband, “Basitçe söylemek gerekirse, ABD Anayasası ve Haklar Bildirgesi'nde herhangi bir pandemi istisnası yok” diye ekledi.

Dreiband, Vali Newsom’un eğlence ve e-ticaret sektörlerindeki çalışanları, ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlardan daha önemli gördüğünü ifade ederek eleştirilerini sürdürdü.

Vali Newsom, Salı günü California’nın bazı bölgelerindeki işletmelerin yeniden açılabilmesi için kısıtlamaları hafifletmişti, ancak ibadethanelerin servise açılmasına henüz izin verilmiyor.