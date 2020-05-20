HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Adalet Bakanlığı’ndan California Valisi’ne 'İnanç Hakları İhlali’ Eleştirisi

Adalet Bakanlığı’ndan California Valisi’ne 'İnanç Hakları İhlali’ Eleştirisi

20.05.2020 22:10 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Vali Gavin Newsom’un corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik tedbirleri ve kısıtlamaları gevşetme planlarının dindar gruplara karşı bir ayrımcılık oluşturabileceğini ve anayasal haklarını ihlal edebileceğini bildirdi

Adalet Bakanlığı’ndan California Valisi’ne 'İnanç Hakları İhlali’ Eleştirisi

Corona virüsüyle mücadelede attığı adımlarla sık sık eleştirilerin hedefi olan California Valisi Gavin Newsom’a bir eleştiri de Adalet Bakanlığı’ndan geldi.

Adalet Bakanlığı, Vali Newsom’un corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik tedbirleri ve kısıtlamaları gevşetme planlarının dindar gruplara karşı bir ayrımcılık oluşturabileceğini ve anayasal haklarını ihlal edebileceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Bölümü Başsavcı Yardımcısı Eric S. Dreiband, üç sayfalık mektubunda, Vali Newsom’ın ibadethanelerin kapalı kalması kararını ‘inanç topluluklarına eşit olmayan muamele’ olarak değerlendirdi.

Dreiband, “Basitçe söylemek gerekirse, ABD Anayasası ve Haklar Bildirgesi'nde herhangi bir pandemi istisnası yok” diye ekledi.

Dreiband, Vali Newsom’un eğlence ve e-ticaret sektörlerindeki çalışanları, ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlardan daha önemli gördüğünü ifade ederek eleştirilerini sürdürdü.

Vali Newsom, Salı günü California’nın bazı bölgelerindeki işletmelerin yeniden açılabilmesi için kısıtlamaları hafifletmişti, ancak ibadethanelerin servise açılmasına henüz izin verilmiyor.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında California’daki birçok ibadethane de, valilik kararlarına uyarak evde kalma kuralları uygulamış ve hizmetlerine ara vermişti.

Ancak son haftalarda California’da bazı ibadethanelerin, kısıtlamanın inanç özgürlüğü ihlali olduğunu savunarak kurallara aykırı olarak açılması sağlık yetkilileri tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Kısa süre önce federal yargıç, Vali Newsom'un salgın sırasında halk sağlığı yararına ibadethaneleri yasaklama hakkına sahip olduğuna karar vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldiFransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldi
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Trump ve Pelosi arasında gerginlik tırmanıyor! 'Trump hastalık derecesinde şişko'

Trump ve Pelosi arasında 'şişko' polemiği

Son dakika! Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Çekilişle Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! Flaş F-35 kararı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 132'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.