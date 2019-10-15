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Adalet Bakanlığı'ndan e-Apostil uygulaması  

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgelerin e-Apostil (resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan sistem) üzerinden tasdikli olarak alınabilmesini sağladı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgelerin e-Apostil (resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan sistem) üzerinden tasdikli olarak alınabilmesini sağladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Apostil işlemlerinin e-devlet üzerinden dijital olarak yapılmasına imkan veren düzenleme ile adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgelerin e-Apostil tasdikli olarak alınabileceği belirtildi. Bu sayede www.eapostil.gov.tr sitesine e-devlet üzerinden giriş yapan vatandaşların başvurularının kısa sürede şerhli hale geldiği kaydedildi.
'E-APOSTİL DAHA GÜVENLİ'
Yapılan açıklamada, daha önce yurtdışında yaşayan vatandaşların, adli sicil ve mahkeme kararlarının yaşadıkları ülkelerde kabul edilmesi için Türkiye'ye gelip, Adalet Komisyon Başkanlıklarına fiziki başvuru yapmak zorunda oldukları belirtilerek, "E-Apostil'in hayata geçmesiyle beraber vatandaşlar yurtdışından gelmeden e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak belgelerini şerhli alabilecek. e-Apostil sistemi ile talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi olarak teyit edebilecek. Bu da apostillerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için daha güvenli bir ortam sunuyor. Bu sayede apostil uygulanmış belgelere ulaşmak için harcanan zaman, işgücü ve maddi kayıplar engellenmiş olacak. E-Apostil, hâlihazırda kâğıt ortamı için geçerli standartları önemli oranda aşan bir güvenlik düzeyi de vererek, apostil sahteciliği ve suistimaliyle mücadele daha güvenli bir sistem sağlıyor" denildi.

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