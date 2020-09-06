Adalet Bakanlığı’ndan kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni önlemler

Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir dizi yeni uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Bakanlık tarafından kısa süre önce yayımlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması" konulu genelge uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada yeni adli yıl ile birlikte tedbir kararlarının kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ edileceği belirtilerek, "İhlali durumunda kişi hapse girebileceği yönünde ihtar edilecek. Böylece tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin zorlama hapsi uygulanacak. Bu uygulama ile verilen tedbire uyulması ve şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması hususunda caydırıcılık da sağlanmış olacak" denildi.