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Adalet Bakanlığı’ndan Minneapolis Polis Teşkilatına Soruşturma

22.04.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü Minneapolis kentindeki polis uygulamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığı’ndan Minneapolis Polis Teşkilatına Soruşturma

ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü Minneapolis kentindeki polis uygulamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma Minneapolis’te siyah Amerikalı George Floyd’u öldürmekle yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin’in suçlu bulunmasının ardından geldi.

Başkan Joe Biden, jürinin kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada ABD’de sistemli ırkçılıkla mücadele sözü vermişti.

Açılan soruşturma Biden’ın açıklamasının ardından Adalet Bakanı Merrick Garland’ın ilk büyük adımı oldu.

Chauvin'in mahkumiyeti, polisin siyahlara yönelik muamelesine tepki ve ABD’nin ırkçılıkla mücadele tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Garland daha önce polisin görevi kötüye kullanmasını önlemeye öncelik vereceğini söylemişti.

Garland, Floyd'un ölümüne karışan memurların medeni hakları ihlal edip etmediklerine dair ayrı bir Adalet Bakanlığı ceza soruşturmasının da sürdüğünü bildirdi.

Yeni soruşturma Minneapolis polis teşkilatı içinde anayasaya aykırı veya yasadışı uygulamaların sistemli olup olmadığını değerlendirecek ve polis teşkilatının tamamını kapsar nitelikte olacak.

Bu kapsamda protestolar sırasında kullanılan güç de dahil olmak üzere polis memurlarının güç kullanımı ve teşkilatın ayrımcı uygulamalarda bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

Garland, ayrıca teşkilatın görevi kötüye kullanma iddialarının ve davranış sorunları olan kişilere karşı muamelesinin de inceleneceğini, bu kapsamda polis teşkilatının mevcut hesap verebilirlik sistemlerinin değerlendirileceğini bildirdi.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo, federal soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi ve işbirliği yapma sözü verdi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise yerel yetkililerin soruşturmayı memnunlukla karşıladıklarını ve bunu polis teşkilatında yapılacak büyük değişim konusunda çalışmaya devam etmek için bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

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