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Adalet Bakanlığı’ndan Mueller Raporuyla İlgili Ek Belgelere Erişim İzni 

22.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili bazı belgeleri komisyona vermeyi kabul etti. Bunun karşılığında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Adalet Bakanı William Bar’a hakkındaki mahkeme emrine uyması için yaptığı tehditlerden geri adım attı

Adalet Bakanlığı’ndan Mueller Raporuyla İlgili Ek Belgelere Erişim İzni 

Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili bazı belgeleri komisyona vermeyi kabul etti.

Bunun karşılığında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Adalet Bakanı William Bar’a hakkındaki mahkeme emrine uyması için yaptığı tehditlerden geri adım attı.

Böylece Demokrat Parti liderliğindeki komisyonla Adalet Bakanlığı arasında Mueller’ın Rusya soruşturması sırasında hazırladığı bazı karşı istihbarat raporlarına erişim konusundaki anlaşmazlık sona ermiş oldu.

Başkan Trump, vergi beyanlarının da aralarında bulunduğu kişisel mali bilgileri, iş anlaşmaları ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının da soruşturulduğu Kongre’de yürütülen birçok soruşturmayla işbirliği yapmayı reddetmişti.

Komisyonun Demokrat Başkanı Adam Schiff, “Adalet Bakanlığı Kongre celbine uyma konusunda bir adım atarak teklifimizi kabul etti ve bu hafta 12 kategorideki karşı istihbarat ve dış istihbarat malzemesini teslim edecek” dedi.

Schiff komisyonun Barr’a yönelik yaptırım adımlarını görüşeceği toplantıyıysa Adalet Bakanlığı’ndan gelen uzlaşmacı adımın üzerine iptal etti.

Trump tarafından atanan Adalet Bakanı Barr, 2 Mayıs’ta Kongre’nin İstihbarat Komisyonu’nda ifade vermeyi reddetmişti. Bunun karşılığında komisyon oylama yaparak Mueller raporunun düzeltilmemiş halinin tamamını açıklamayı reddettiği için Barr’ı Kongre’ye itaatsizlikle suçlama kararı almıştı.

Adalet Bakanlığı Salı günü komisyon başkanı Schiff’e yazdığı mektupta İstihbarat Komisyonu üyelerine ek belgelere kapalı kapılar ardında erişim izni vereceğini bildirdi. Bakanlık bunun karşılığında da komisyondan Barr’ı itaatsizlikle suçlama konusundaki tehditlerinde ileri gitmemesini istedi.

Beyaz Saray ise Demokratlar’ı Kongre’de başlatılan soruşturmalar aracılığıyla siyasi bir oyun oynamakla suçluyor.

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