Adalet Bakanlığı’ndan Mueller Raporuyla İlgili Ek Belgelere Erişim İzni 

Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili bazı belgeleri komisyona vermeyi kabul etti.

Bunun karşılığında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Adalet Bakanı William Bar’a hakkındaki mahkeme emrine uyması için yaptığı tehditlerden geri adım attı.

Böylece Demokrat Parti liderliğindeki komisyonla Adalet Bakanlığı arasında Mueller’ın Rusya soruşturması sırasında hazırladığı bazı karşı istihbarat raporlarına erişim konusundaki anlaşmazlık sona ermiş oldu.

Başkan Trump, vergi beyanlarının da aralarında bulunduğu kişisel mali bilgileri, iş anlaşmaları ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının da soruşturulduğu Kongre’de yürütülen birçok soruşturmayla işbirliği yapmayı reddetmişti.

Komisyonun Demokrat Başkanı Adam Schiff, “Adalet Bakanlığı Kongre celbine uyma konusunda bir adım atarak teklifimizi kabul etti ve bu hafta 12 kategorideki karşı istihbarat ve dış istihbarat malzemesini teslim edecek” dedi.

Schiff komisyonun Barr’a yönelik yaptırım adımlarını görüşeceği toplantıyıysa Adalet Bakanlığı’ndan gelen uzlaşmacı adımın üzerine iptal etti.