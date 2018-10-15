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Adalet Bakanlığından "Nedim Şener" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

Bakanlık: - "Hiçbir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır"

Adalet Bakanlığından, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tarafından gazeteci Nedim Şener'in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin gündeme getirilen iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevlerinde polislerin görev yapmadığı belirtilerek, "Dolayısıyla 'FETÖ'cü polislerin cezaevinde kötü muamelede bulunması' diye bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Ayrıca kendisinin bu konuda ne emniyet ne savcılıklarımıza ne de Bakanlığımıza şikayeti ya da müracaatı olmuştur."

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