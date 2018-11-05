KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tüm birimlerde "Sıfır Atık Çalışma Ekibi" kurulduğunu belirtti.

Gül'ün talimatıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Bakanlığa geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Proje kapsamında Bakanlıkta yürütülen çalışmaları inceleyen Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki projeye destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaygınlaştırılması amaçlanan projenin sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Gül, çevreye sahip çıkmanın hem tabiata hem insanlığa karşı sorumluluk olduğunu ifade etti.

- "Yaşanabilir Türkiye bırakmayı hedefliyoruz"

"Bu kapsamda geri dönüşüm projesiyle hem ekonomiye hem de esas itibarıyla çevreye katkı sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir Türkiye bırakmayı hedefliyoruz." diyen Gül, şöyle devam etti: