Adalet Bakanlığının, projeyle ilgili faaliyetleri çerçevesinde tüm birimlerde "Sıfır Atık Çalışma Ekibi" oluşturduğu, atıkların kaynağında ayrıştırılması için de çalışma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede ilk etapta Bakanlık merkez binalarındaki koridorlara atık kumbaraları yerleştirildi. Bununla birlikte çöp kovaları kaldırılarak, çalışanlar atık kumbaralarını kullanmaya yönlendirildi." bilgisine yer verildi.

Projenin, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması ile geri kazanılmasını öngördüğüne işaret edilen açıklamada, yeni nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması adına projenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

- Geri dönüşüm malzemesinden "geri dönüşüm kumbarası"

Bakanlık tarafından proje kapsamında Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce organik oyuncak, elektrikli bisiklet, güneş enerjisi ve biyogaz tesisi gibi çevreci ürünler ortaya koyan İşyurtları Kurumu, bu kez Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası imal etti. 70 hükümlüyle günlük 100 takım üretebilme kapasitesine sahip atölyede hazırlanan kumbaralar, dayanıklılık, ekonomik olma ve çevreye zararlı madde barındırmama açısından oldukça avantajlı bulunuyor.

İlk olarak Ankara Batı Adliyesine yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarının üretimi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Öte yandan, Adalet Bakanlığı, katı yemek atıklarının organik gübreye dönüştürülerek doğaya kazandırılmasını mümkün kılan kompost makinesini de yaygın şekilde kullanmayı planlıyor. Organik gübreden Bakanlığın çevre düzenlemelerinde faydalanılması öngörülüyor."