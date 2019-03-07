HABER

Adalet Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı: - "Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede, geri dönüşüm kumbarası imal edildi" - "Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün organizasyonuyla hükümlüler tarafından geri dönüşüm malzemesinden 5 bin bez alışveriş çantası üretildi"

Adalet Bakanlığınca, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede geri dönüşüm kumbarası imal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek verildiği vurgulandı.

Projenin, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması ile geri kazanılmasını öngördüğüne işaret edilen açıklamada, yeni nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması adına projenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Adalet Bakanlığının, projeyle ilgili faaliyetleri çerçevesinde tüm birimlerde "Sıfır Atık Çalışma Ekibi" oluşturduğu, atıkların kaynağında ayrıştırılması için de çalışma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede ilk etapta Bakanlık merkez binalarındaki koridorlara atık kumbaraları yerleştirildi. Bununla birlikte çöp kovaları kaldırılarak, çalışanlar atık kumbaralarını kullanmaya yönlendirildi." bilgisine yer verildi.

- Geri dönüşüm malzemesinden "geri dönüşüm kumbarası"

Bakanlık tarafından proje kapsamında Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce organik oyuncak, elektrikli bisiklet, güneş enerjisi ve biyogaz tesisi gibi çevreci ürünler ortaya koyan İşyurtları Kurumu, bu kez Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası imal etti. 70 hükümlüyle günlük 100 takım üretebilme kapasitesine sahip atölyede hazırlanan kumbaralar, dayanıklılık, ekonomik olma ve çevreye zararlı madde barındırmama açısından oldukça avantajlı bulunuyor.

İlk olarak Ankara Batı Adliyesine yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarının üretimi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Öte yandan, Adalet Bakanlığı, katı yemek atıklarının organik gübreye dönüştürülerek doğaya kazandırılmasını mümkün kılan kompost makinesini de yaygın şekilde kullanmayı planlıyor. Organik gübreden Bakanlığın çevre düzenlemelerinde faydalanılması öngörülüyor."

- 5 bin bez alışveriş çantası üretildi

Açıklamada, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün organizasyonuyla hükümlüler tarafından geri dönüşüm malzemesinden 5 bin bez alışveriş çantası üretildiği de bildirildi.

Bez çantaların, Ankara, İstanbul ve İzmir’de semt pazarlarında dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, Bakanlığın, bez alışveriş çantası üretimini tekstil atölyesi bulunan diğer işyurtlarında da yaygınlaştırmayı öngördüğü kaydedildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Yerli Robinsonlar' 15 yıldır adada yaşıyor'Yerli Robinsonlar' 15 yıldır adada yaşıyor
Usta isimler edebiyat dünyasında kadın olmayı konuştuUsta isimler edebiyat dünyasında kadın olmayı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Çevre ve Geri Dönüşüm" Adalet Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi"ne destek sıfır atık

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında mahkumiyet kararları onandı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında flaş gelişme

Son dakika: 7 ilde ilaç operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde operasyon! Aralarında doktor ve eczacılar da var

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.