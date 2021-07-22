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Adalet Bakanlığı’ndan Silah Ticaretiyle Mücadele Girişimi

22.07.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı beş şehirde artan silahlı şiddeti azaltmak için yasa dışı silah ticareti ve suçluların silah sahibi olmasına yardım edenlerin cezalandırılması için bir girişim başlattığını açıkladı

Adalet Bakanlığı’ndan Silah Ticaretiyle Mücadele Girişimi

Adalet Bakanlığı beş şehirde artan silahlı şiddeti azaltmak için yasa dışı silah ticareti ve suçluların silah sahibi olmasına yardım edenlerin cezalandırılması için bir girişim başlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı Merrick Garland, Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco ve başkent Washington’a silah ticaretiyle mücadele konusunda ekipler gönderecek. Girişimin amacı ‘‘tedarik alanı’’ denilen ve silah almanın daha kolay olduğu bu bölgelerde önlemleri arttırarak ateşli silahların daha sıkı silah kontrolları olan eyaletlere sokulmasını önlemek.

Adalet Bakanı Garland yaptığı açıklamada ‘‘Genellikle suç mahalinde bulunan silahlar yüzlerce ya da binlerce mil uzaktan gelmiş oluyor’’ dedi. Garland, ‘Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar’ adlı kurumun güvenlik birimleriyle birlikte çalışarak şiddet içeren suçlarda kullanılan silahları takibe alacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri kentlere gönderilecek ekiplerin silahlı suçları öncelik haline getirmenin yanı sıra istihbarat paylaşımı yapacağını ve farklı bölgelerde kovuşturma başlatma gibi yetkilerinin de olacağını kaydetti.

Cinayet ve silahla yaralama gibi şiddet içeren suçlar ülke genelinde birçok kentte artarken Biden yönetimi şiddetten etkilenen topluluklara yardım etmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri alınan önlemlerin silah kaçakçılığıyla uzun vadeli mücadeleyi hedeflediğini belirtti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri bu girişimi geçmişteki benzer girişimlerden ayıran unsurun silahlı suçun işlendiği yerlerle silahın satıldığı yerlerden sorumlu güvenlik birimleri ve savcıların birlikte çalışabilmelerini sağlaması olacağını söyledi. Yeni plan, federal savcıların bazı tedarik şehirlerinde dışarıya çıkartılan silahlarla ilgili suçlama yapabilmesinin önünü açıyor.

Federal güvenlik birimlerinin başka yollarla da silah kaçakçılığıyla mücadele edeceğini belirten Bakanlık, bu yöntemler arasında cinayet, ağır saldırı ve tecavüz gibi eyelet suçlarından aranan kişilerin yakalanması için yakalama emir çıkartmasının da olduğunu bildirdi.

Yetkili, 31 Mayıs’tan bu yana 700 kaçağın yakalandığını, 361’inin cinayetten arandığını bildirdi.

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