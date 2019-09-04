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Adalet Bakanlığının çevreci projesi ile 32 bin 500 kilometrelik alan temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığının geçen hafta başlattığı “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” ile Türkiye genelinde 32 bin 500 kilometrelik alan ve 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu temizlendi.Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” ile Türkiye genelinde piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları, parklar ve diğer yeşil alanların bakım ve temizliği yapıldı.

Adalet Bakanlığının çevreci projesi ile 32 bin 500 kilometrelik alan temizlendi

Adalet Bakanlığının geçen hafta başlattığı “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” ile Türkiye genelinde 32 bin 500 kilometrelik alan ve 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu temizlendi.
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” ile Türkiye genelinde piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları, parklar ve diğer yeşil alanların bakım ve temizliği yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da etkinlik kapsamında Ankara’da hükümlülerle birlikte çöp toplayıp çevre temizliği yaptı. Üç gün süren proje ile Türkiye genelinde yaklaşık 32 bin 500 kilometrekarelik alan ve 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu, 7 bin hükümlü tarafından temizlendi ve bakımları yapıldı.

3,5 milyon ağacın bakımı yapıldı
Adalet Bakanlığı, çevre temizliği projelerinin yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla 10 binden fazla hükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 3 bin 114 hektarlık alanda yaklaşık 212 bin fidan dikimi ile yaklaşık 600 bin ağacın bakımı yapıldı. Son üç yılda ise 1 milyon 150 binden fazla fidan dikimi ile yaklaşık 2 milyon 400 bin ağacın bakımı yine denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığının çevreci projesi ile 32 bin 500 kilometrelik alan temizlendi

Adalet Bakanlığının çevreci projesi ile 32 bin 500 kilometrelik alan temizlendi

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