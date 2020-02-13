Adalet Bakanlığı’nın Roger Stone Kararı ABD'yi Karıştırdı

Adalet Bakanlığı da Barr’ın ifade vereceğini doğruladı. Barr bir yıl önce bakanlık görevine getirilmesinden bu yana ilk kez Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu önünde ifade verecek. Barr daha önce Rusya soruşturması özel savcısı Robert Mueller’ın raporuyla ilgili ifade vermesi için yapılan daveti geri çevirmişti.

Komisyon’un Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Çarşamba günü Barr’a hitaben yazdıkları mektubu kamuoyuyla paylaştı. Nadler ve komisyondaki diğer Demokrat üyelerin kaleme aldığı mektupta, Barr’ın 31 Mart’ta komisyonda ifade vereceği belirtildi. Demokratlar mektupta, Barr’ın cezai adalet sistemini siyasi amaçlar için kullandığı yönünde kaygılar taşıdıklarını dile getirdi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, gelecek ay Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermeyi kabul etti. Barr, komisyonun önüne ilk kez çıkacağı oturumda, Başkan Donald Trump’ın geçmişte uzun süre danışmanlığını yapan yakın dostu Roger Stone’un davasına müdahale ettiği tartışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayacak.

Demokratlar oturumda Barr’a, Trump’ın yakın dostu Roger Stone davasında bakanlığın dört federal savcının istediğinden daha hafif bir ceza istemesi konusunu soracaklarını açıkladı. Bakanlığın olağandışı olarak yorumlanan bu kararı sonrasında söz konusu dört savcı davadan derhal çekilmiş, savcılardan biri istifa etmişti.

Davada Stone, Trump kampanyasının 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemek için Rusya’yla gizli işbirliği yapıp yapmadığı konusunda Temsilciler Meclisi’nde yürütülen soruşturmayı engellemek, Kongre’ye yalan söylemek ve tanıklara müdahaleden suçlu bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, Roger Stone davasında savcılar tarafından önerilen cezayı fazla bulmuş ve bununla ilgili bir Twitter mesajı yazmıştı. Twitter mesajı sonrasında Adalet Bakanlığı Salı günü ani bir değişiklikle Stone için daha hafif bir ceza istemişti. Savcılar bir gün önce Stone için federal kurallar çerçevesinde 7 ila 9 yıl ceza talebinde bulunmuştu.

''Yargıya müdahale'' suçlaması

Demokratlar Adalet Bakanı William Barr’ı yargıya müdahale etmekle suçluyor ve Adalet Bakanlığı’na soruşturma açmaya hazırlandıklarını söylüyor.

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada Stone davasını Adalet Bakanlığı’yla tartışmadığını ancak istenen cezayı saçma bulduğunu söylemişti.