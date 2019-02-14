Adalet Divanı İran’ın Açtığı Davanın Düşürülmesini İsteyen ABD'nin Talebini Reddetti

15 üyeli Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün yapılan oturuma ABD ve İran temsilcileri de katıldı. Uluslararası Adalet Divanı’nda yapılan oylamada ABD’nin davanın düşürülmesi talebi, 11 üyenin karşı, 4 üyenin de kabul oyu vermesi sonucunda oy birliğiyle reddedildi.

Amerikan Mahkemesi 2016 yılında, İran'ın 1983'te Beyrut'taki bombalı ve diğer saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin ailelerine ödeyeceği tazminatın, İran Merkez Bankası'nın ABD'deki dondurulmuş ödeneklerinden çıkarılmasına karar vermişti.

ABD, davanın Uluslararası Adalet Divanı’nın kendi kural ve usulleri çerçevesinde görülemeyeceğini, İran’ın 2 milyar dolarlık mal varlığını dondurma kararı alan Amerikan mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunu iddia etmişti.

ABD, İran’ın terör destekçisi olduğu, nükleer silah geliştirdiği, karşı dava açarak süreci suiistimal ettiği iddiasıyla davanın düşürülmesi talep etmiş ayrıca bu konunun Uluslararası Adalet Divanı’nın yetki alanında olmadığını savunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı, Washington’un 2 milyar dolar değerindeki İran mal varlıklarına el koymasına yönelik Tahran hükümetinin 2016 yılında açtığı karşı davayla ilgili yapılan oturumda, davanın düşürülmesi yönünde ABD’den tarafından yapılan talebi kabul etmedi.

Konuyla ilgili BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nın İran’ın ABD aleyhine açtığı mal varlıklarını dondurma kararıyla ilgili davanın kısmen kendi yetki alanlarına girdiği ve bu yönde oy çokluğuyla ABD’nin davanın düşürülmesiyle ilgili yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı son karar çerçevesinde İran’ın ABD aleyhinde açtığı uluslararası davanın karışıklığı da dikkate alındığında, bu davanın birkaç yıl daha sürebileceğini öne sürüldü.

ABD, 1983 yılında Beyrut’taki askeri üssüne düzenlenen intihar saldırısı sonrasında çoğu asker 300 vatandaşının yaşamını yitirmesinden İran’ı sorumlu tutmuş, saldırının kurbanlarının yaralarını telafi etmek için İran ulusal bankası, ‘Bank Markazi’nin’ yaklaşık 2 milyar dolarlık mal varlığına mahkeme kararıyla el konmuştu.

İran, saldırı olayıyla ilişkisi olmadığı iddiasıyla ABD’nin mal varlıklarına el konma kararını BM Uluslararası Adalet Divanı’na taşımıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, ABD’nin davayla ilgili şimdiye kadar yaptığı beş itirazdan sadece birini kabul etti.

Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Yusuf, mahkemede oy birliğiyle aldıkları karara göre, 14 Haziran 2016'da İran tarafından kendilerine yapılan başvuru sonrasında açılan davanın görülmesiyle ilgili yetkininin kendilerinde olduğunu söyledi.

