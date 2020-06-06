Adalet Divanı Kararına Rağmen Rohingya'da Müslümanların Şartları Değişmiyor

Gözlemcilere göre Myanmar, Uluslararası Adalet Divanı kararına rağmen, Rohingya’daki müslüman azınlığın şartlarını iyileştirmiyor. Buna karşın hükümetin bölgede soykırım yaptığına dair endişeler sürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı Ocak ayında aldığı kararla Myanmar’dan, Rohingya’daki müslüman azınlığa yönelik soykırımın önlenmesi için her türlü önlemin almasını talep etti. Adalet Divanı ayrıca Myanmar yönetiminden alınan önlemlerle ilgili olarak 4 ay içerisinde bir rapor hazırlanmasını talep etti. İlk raporun ardından her 6 ayda bir de Myanmar Adalet Divanı’na yapılan çalışmaları rapor etmek durumunda.

Mahkeme geçen ay ilk raporu aldı ancak bu raporun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.

Buna karşın bölgedeki gözlemciler Myanmar yönetiminin Rohingya müslümanlarının şartlarının iyileştirilmesi ya da soykırımın önlenmesi adına çok az faaliyette bulunduğunu söylüyorlar.

Bangkok’taki Chulalongkorn Üniversitesi’nden Siyasey Bilimleri Profesörü Thitinan Pongsudhirak, “Durum bana öncekinin aynısı gibi görünüyor. Mevcut durumda daha kötüye bir gidiş yok ama ilerleme de görülmüyor” dedi.