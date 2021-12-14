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Adalet Divanı'ndan "gökkuşağı ailelerin" haklarını genişleten karar

14.12.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Divanı, ortak çocukları olan lezbiyen çifte İspanya'da verilen doğum belgesinin AB genelinde geçerli olduğuna hükmetti.

Adalet Divanı'ndan "gökkuşağı ailelerin" haklarını genişleten karar

İspanya'da alınan doğum belgesini Bulgaristan kabul etmemiştiAvrupa Birliği'nin en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, ebeveynleri aynı cinsiyetten olan ailelerin haklarını güçlendiren bir karar aldı. AB'nin en yüksek yargı organı olan Adalet Divanı Salı günü, iki kadının yasal olarak anneliğini üstlendiği bir kız çocuğunun durumunu ele aldığı davada, bir AB ülkesi tarafından düzenlenen doğum belgesinin diğer üye ülkeler tarafından, ebeveynlerin cinsiyetlerine bakılmaksızın tanınması gerektiğine hükmetti.

Yargıçlar, kararlarında Avrupa Birliği'nde uygulanan serbest dolaşım hakkına atıfta bulundu.

Avrupa Adalet Divanı'na konu alan dava şöyle gelişti: Evli olan Bulgaristan ve İngiliz vatandaşı iki kadın yaşadıkları İspanya'da bir kız çocuğu sahibi oldu. İspanya'da düzenlenen doğum belgesine her iki kadın da çocuğun annesi olarak işlendi. Ancak Bulgaristan makamları kızın Bulgaristan vatandaşı olan annesinin kimlik ve pasaport çıkartmak için ibraz ettiği İspanya'dan alınan doğum belgesini kabul etmedi. Doğum belgesinde kızın biyolojik annesinin kimliğinin açıklanması gerektiğini belirten Bulgar yetkililer, iki ebeveynin de kadın olarak belirtilmesinin Bulgaristan kamu düzenine aykırı olduğunu ifade ettiler.

Bulgaristan'ın doğum belgesini tanımaması nedeniyle kız çocuğuna Bulgaristan kimliği ve pasaportu verilmedi. Böylece kızın AB vatandaşlığından doğan hakları kısıtlanmış oldu. Bulgar vatandaşı olan anne durumu ülkesinde yargıya taşıyarak, Sofya idare mahkemesinde dava açtı. Bu mahkeme ise dava dosyasını Avrupa Adalet Divanı‘na sevk etti. Avrupa Adalet Divanı da çocuğun doğumdan Bulgar vatandaşlığına sahip olduğunu belirterek, Bulgaristan'ın kıza, İspanya'da alınan doğum belgesine göre Bulgar kimlik kartı veya pasaportu tanzim etmekle yükümlü olduğuna karar verdi. Mahkeme Bulgaristan veya diğer AB ülkelerinin kızın İspanyol doğum belgesini tanımak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa'daki lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ilga, Adalet Divanı'nın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek mahkemenin kararını "istikamet belirleyici" olarak tanımladı.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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