Adalet Divanı'nın kararı sınır dışı etmeyi kolaylaştırdı

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke üzerinden Almanya'ya gelen ve iltica talep eden sığınmacıların hangi koşullarda ilk ayak basılan ülkeye iade edilebileceğine açıklık getirdi. Lüksemburg'daki mahkeme, ilk ayak basılan ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin Almanya'ya kıyasla daha kötü durumda olmasının sığınmacının o ülkeye geri gönderilmesine engel olmadığına hükmetti.

İlk sığınma başvurularını Bulgaristan, Polonya ve İtalya'ya yapan üç sığınmacı, Almanya’daki başvurularının reddedilmesi üzerine mahkemeye başvurmuştu. Almanya'da bu davalara bakan mahkemeler de, Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak, “insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelenin” AB mülteci hukuku açısından nasıl yorumlanması gerektiği konusunda görüş istemişti.

Adalet Divanı'nda ele alınan davalardan birinde, Gambiyalı bir sığınmacı ilk önce İtalya'da sığınma başvurusunda bulunmuş daha sonra da Almanya'ya giriş yaparak Almanya'da da sığınma başvurusunda bulunmuştu. Sığınmacının başvurusu daha önce İtalya'da başvuruda bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti. İtalya'ya sınırdışı kararına itiraz eden sığınmacı, buna gerekçe olarak İtalya'da sığınmacılara sistematik olarak kötü muamele edilme tehdidinin bulunmasını göstermişti.